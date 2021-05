Il video tributo della Hp Gang di Mulinu Becciu a Sandrino Carcassi: “Il quartiere ti onorerà per sempre”

“Fuori” da un giorno e già visualizzato da 35mila persone, “Storie”, l’ultimo video della Hp Gang di Mulinu Becciu è un tributo a Sandrino Carcassi, il giovane dù i 20 anni morto qualche settimana fa dopo essere precipitato da un palazzo di via Piero della Francesca. Una morte che ha sconvolto i suoi tanti amici, Sandrino era “uno di loro”, ed è possibile vederlo più di una volta tra tutti i partecipanti della clip. Il testo, tanto per cambiare, è uno dei classici inni alla vita “da rione popolare”. Si parla di storie d’amore che non vanno bene, Stifler & Gringo (col feat di Latif), due amici di Sandrino e cantanti, tengono la scena per cinque minuti: “Sono in giro a fare storie, sono in giro coi miei brother , questa tr*** vuole me ma io non provo più amore , e mi sento di cadere ma rimango sempre in piedi mentre quando stavo a terra mi ricordo tu non c’eri”. Il ritornello, praticamente, dice già molto della quotidianità che vivono molti giovani dei rioni popolari.

E, in coda, il ricordo di Sandrino: “Hp Gang è di più, è una famiglia. A Sandrino, nostro fratello, che il tuo sorriso ci possa aiutare ad andare oltre quello che la strada trasmette e imparare dai suoi insegnamenti, perchè quaggiù non esiste mai un lieto fine! Il quartiere ti onorerà e per sempre sarai nei nostri cuori”.