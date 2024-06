Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Tyrrhenian Link oggetto di discussione per la Città Metropolitana di Cagliari: ieri una seduta pubblica richiesta dal comitato che, da mesi, protesta contro la realizzazione del mega progetto che si estende da Selargius a Quartu Sant’Elena, presenti sindaci e rappresentanti dei cittadini che, a turno, hanno espresso le loro impressioni. Richiesto un incontro con la Regione, “sarebbe bello come in questo caso che nessun sindaco venisse lasciato solo quando si tratta del proprio territorio” ha espresso Fadda, primo cittadino di Maracalagonis. Si è svolto ieri alle 17 l’incontro nella sede della Città Metropolitana per confrontarsi riguardo la delicata situazione che mette in evidenza l’unione delle forze per contrastare l’assalto da parte delle società che vorrebbero disseminare in tutta l’Isola progetti e cantieri in nome dell’energia green. Tra queste Terna che, con la stazione nell’agro di Selargius ha già gettato le fondamenta per il maxi cavo sottomarino che collegherà l’Isola alla Sicilia. Interessato anche il territorio di Quartu Sant’Elena, il villaggio delle Nereidi, dove abitano circa 120 famiglie, e che convive oramai da mesi con il cantiere approdato anche in mare. Un confronto che ha decretato, soprattutto, la volontà di un incontro immediato con i vertici regionali, sindaci e cittadini da soli poco possono fare ben poco. Presente anche la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, che combatte contro il progetto eolico che interessa il suo comune e quello di Sinnai. Per il Tyrrhenian Link “ci attraversa come ho detto lungo una provinciale di cui non siamo proprietari e di cui non possiamo certamente esprimere parere né positivo né negativo, ma ci confronteremo con tutta l’area metropolitana per capire le ragioni dei no del comitato di Selargius”.