Il Tyrrhenian Link approda a Terra mala: avvistata la barca per le trivellazioni

Il Tyrrhenian Link approda a 30 metri dalla riva di Terra Mala: una imbarcazione addetta alle trivellazioni è stata avvistata dai cittadini e nella litoranea, da qualche giorno a questa parte, sono presenti due piccoli cantieri mobili commissionati da Terna. Nuova protesta indetta dal comitato di difesa del territorio, il 19 marzo appuntamento alle 10,30, dalle vie Trieste e Istria i manifestanti si dirigeranno in comune per un sit-in. Non è di certo passata inosservata l’imbarcazione ferma innanzi al villaggio delle Nereidi, a pochi chilometri da Cagliari. 150 abitazioni e una casa famiglia che ospita i bambini sono insite nel territorio che si affaccia sul mare. Una insenatura è stata formata per permettere ai piccoli di accedere al mare dove prevale un fondale costituito di sassi e rocce. Ma non importa, il richiamo del mare è sempre irresistibile se non fosse per l’imbarcazione che ora staziona lì, proprio dove è segnato il percorso per l’opera che installerà un cavo sottomarino per il trasporto dell’energia. “Alcuni cittadini hanno già lamentato la sua presenza e manifestato preoccupazione” spiega il comitato. Come per i cantieri mobili, “non si sa che cosa stiano facendo di preciso ma si sa che quello è il tragitto del Tyrrhenian Link e che loro stanno lavorando in tutta fretta per finire il prima possibile. Così accade in altre zone della Sardegna” è la segnalazione da parte del comitato.