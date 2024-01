Il sindaco di Cagliari risponde ai genitori dell’Euclide: “Colpito dalla vostra lettera, raccolgo le indicazioni”

“Ho letto con molta attenzione la lettera dei genitori dell’Euclide. Sono molto scosso per l’accaduto e sono vicino alla famiglia del giovane Xuanming Guan. Raccolgo certamente tutte le indicazioni fornite, tuttavia queste tematiche sono da tempo all’attenzione dell’amministrazione e sono contenute nel piano di sicurezza stradale in esecuzione. Via Peretti è compresa nel piano”. Così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu risponde all’appello dei genitori del Liceo classico-scientifico Euclide che, dopo la tragica scomparsa del 15enne investito e ucciso mentre attraversava sulle strisce pedonali proprio in via Peretti, hanno mandato una lettera a sindaco e assessori competenti per chiedere immediati interventi a garanzia della sicurezza dei ragazzi, dal taglio delle siepi agli attraversamenti pedonali rialzati fino ai dissuasori sonori o visivi (Qui l’articolo).

“Siamo passati da 2 attraversamenti rialzati ad oltre 20 e stiamo provvedendo ad allargare gli incroci per rendere la visibilità migliore negli attraversamenti in tanti luoghi della città.

Stiamo lavorando per reperire ulteriori risorse per mettere in sicurezza le strade più pericolose.

Come sempre, faccio appello a tutti per comportamenti improntati alla massima attenzione e prudenza”, conclude Truzzu.