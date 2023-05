“Il sì al collegio Sardegna per le Europee passo avanti per il riconoscimento dei nostri diritti”

Europee, sì del Consiglio alla proposta di legge per istituire il collegio Sardegna. Soddisfatto Piras (Lega): “Un passo importante, ora il testo dovrà ottenere il via libera del Parlamento”

“L’approvazione all’unanimità della proposta di legge nazionale sull’istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia è un ulteriore passo avanti verso il riconoscimento del diritto della Sardegna ad eleggere in Europa i propri rappresentanti”. Lo ha affermato Andrea Piras (Lega), presidente della Commissione Autonomia e Riforme dopo l’approvazione della testo di legge in Consiglio regionale.

“Con il collegio Unico Sardegna la nostra Isola otterrà finalmente il diritto ad avere voce in Europa sulle tematiche vitali per lo sviluppo sociale ed economico della nostra Isola: trasporti, energia, aiuti di Stato e fiscalità. E’, infatti, a Bruxelles che tutto si decide ed è lì che noi dobbiamo essere presenti: agguerriti e decisi a portare avanti le istanze della Sardegna, creando alleanze e sinergie con altri territori, che per la propria condizione insulare, non possono avere lo stesso trattamento delle regioni non insulari”. Piras ha poi proseguito ringraziando il presidente della Commissione Insularità e tutti i commissari della Commissione Autonomia e Riforme per l’importante lavoro svolto che ha consentito l’approvazione del testo all’unanimità anche in Prima commissione. “Un passo importante, quello che oggi ha fatto il Consiglio regionale, che dovrà poi ottenere il via libera del Parlamento. Il ministro Calderoli ha accolto con favore l’iniziativa legislativa della Sardegna, dichiarando, apertamente, di essere d’accordo sulla necessità che la nostra regione possa avere i propri rappresentanti in Europa. Sono convinto – ha concluso Piras – che anche nell’iter parlamentare la Sardegna avrà il sostegno del Governo, ma sarà fondamentale anche il coinvolgimento dei nostri parlamentari affinché tengano alta l’attenzione su un tema vitale per la Sardegna”.