Il semiologo Franciscu Sedda a “Leggendo ancora insieme – Voci del Tempo”

Si chiude con un appuntamento dedicato a Sergio Atzeni il festival tematico inserito nella IX edizione di “Leggendo Ancora Insieme”, rassegna letteraria patrocinata dalla Regione Sardegna e dall’Assessorato alla cultura del Comune di Oristano.

Il festival dal tema “Voci del Tempo” si conclude sabato 8 agosto con una serata dedicata a Sergio Atzeni. L’incontro inizierà alle 21 con le letture di alcuni passi delle opere dello scrittore sardo, a cura di Paola Aracu.

Il semiologo Franciscu Sedda, insieme a Simona Scioni, presenterà il suo libro “Il sogno del falco. Il codice nascosto nell’opera di Sergio Atzeni”. L’opera vuole offrire una nuova chiave di lettura per penetrare i segreti della scrittura di Sergio Atzeni individuando un’enigmatica coincidenza nelle opere che Atzeni aveva concluso poco prima di morire, “Passavamo sulla terra leggeri” e “Bellas mariposas”).

A chiudere la serata, che si svolgerà nel giardino dell’Hospitalis Sancti Antoni di Oristano, sarà la proiezione di “Bellas Mariposas”, film di Salvatore Mereu che ci porta a Cagliari, raccontandoci la giornata di due adolescenti, Caterina e Luna, la sua migliore amica; «Cate» spera di fuggire dalla periferia della città per fare la cantante «come Valerio Scanu o Marco Carta».

IL TEMA DEL FESTIVAL | VOCI DEL TEMPO è il titolo dell’edizione 2020 che darà spazio e risalto a quelle voci che nel tempo hanno contribuito alla creazione di un immaginario capace di sfuggire ai lacci delle convenzioni e dei pregiudizi. Si raggiungeranno così i meccanismi più profondi della realtà per rimuovere le false illusioni e aprire prospettive nuove e diverse attraverso l’arma fragile, ma potentissima, della lettura.

LA RASSEGNA LETTERARIA | “Leggendo ancora insieme”, progetto ideato da Marina Casta e realizzato dall’Associazione Culturale Heuristic, giunge quest’anno alla nona edizione e si fonda, come sempre, sulla necessità imprescindibile di una rigenerazione del senso civico attraverso la solidarietà e la responsabilità critica. La rassegna anima per tutto l’arco dell’anno la città di Oristano e i comuni della Provincia con presentazioni di libri, momenti di lettura condivisa e laboratori nelle scuole; e propone anche per l’edizione 2020 un festival tematico che, dal 5 all’8 agosto, saprà incrociare letteratura, cinema, musica e informazione.

“Leggendo ancora insieme” è un progetto patrocinato dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Oristano che, attraverso l’Assessorato alla cultura guidato da Massimiliano Sanna, sostiene l’iniziativa mostrando sempre grande sensibilità e disponibilità nel sostenere l’organizzazione degli eventi. La realizzazione della IX edizione della rassegna letteraria e del festival è stata resa possibile grazie anche alle collaborazioni con FESTIVAL, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, CASE EDITRICI e LIBRERIE.

L’Associazione Culturale Heuristic è riuscita a confermare tutti gli appuntamenti previsti per l’edizione 2020 di “Leggendo ancora Insieme” nonostante il lungo periodo di stop dovuto dalla crisi sanitaria in atto.