Il ricordo eterno di Daniele Picciau, morto nello schianto sulla 387: un murale a Dolianova

Un gigantesco murale è stato realizzato, in memoria di Daniele Picciau, in via Pertini a Dolianova. Il 32enne era morto a novembre nel terribile incidente avvenuto sulla Statale 387, nella zona di Soleminis. Picciau è stato l’unica vittima dello schianto. A bordo del Bmw viaggiavano in quattro quando c’è stato l’impatto contro il guardrail. Il trentaduenne era seduto nel sedile anteriore del passeggero. Uno dei passeggeri era svanito nel nulla per un giorno, tanto che i carabinieri avevano pensato che si trovasse lui alla guida. Dopo qualche giorno, però, il 28enne Nicola Dessì aveva scagionato l’amico sparito nel nulla: “Stavo guidando io”. Una confessione, quella resa ai carabinieri di Dolianova, che l’avevano portato in automatico all’iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un dolore immenso, quello di familiari e amici di Daniele Picciau, per tutti semplicemente “Danielino”.

“Che questo ricordo in tuo onore possa arrivarti fin lassù fratellino mio”, così su Facebook Alessio Picciau. “Ci ricorderemo sempre di te in ogni momento”, aggiunge un altro parente del trentaduenne, Gianluca. Molto commossi anche i genitori, tra i primi a vedere l’opera conclusa.