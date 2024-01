Il regalo di fine legislatura di Solinas: concorso per 40 dirigenti regionali a tempo indeterminato

A quattro settimane dal voto prende forma il maxi concorso per 40 dirigenti da piazzare a tempo indeterminato in enti, agenzie, aziende e istituti regionali bandito dalla giunta Solinas. La prima prova scritta è fissata il 5 febbraio, esattamente venti giorni prima del voto, la seconda il 6 febbraio, entrambe alle 10.30 alla fiera di Cagliari.

Un tempismo, se non sospetto, quanto meno inopportuno. Che sta alimentando malumori e polemiche soprattutto da parte degli avversari di Solinas, che sembra stia tentando il tutto e per tutto per strappare il bis, che non gli sarà mai concesso salvo candidarsi da solo, che ritengono questo maxi concorso un altro tentativo di accaparrarsi consensi.

“Con riferimento al concorso in oggetto, si comunica che i candidati ammessi con riserva alle prove scritte sono convocati presso la Fiera internazionale della Sardegna di Cagliari, ingresso piazza Marco Polo, Padiglione G piano terra, nelle date e negli orari di seguito indicati: Lunedì 5 febbraio 2024 ore 10:30 – Prima prova scritta; Martedì 6 febbraio 2024 ore 10:30 – Seconda prova scritta”, si legge nell’avviso di convocazione. “Si invitano, pertanto, i candidati ammessi con riserva alle prove scritte, indicati nell’allegato n. 2 della determinazione n. 2674/47102 del 21.12.2023, a presentarsi nel giorno e nell’orario sopra indicato, precisando che la mancata presentazione nella sede, nel giorno e nell’ora comunicati costituisce rinuncia al concorso. È richiesto ai candidati di presentarsi presso la sede di concorso muniti di un valido documento di riconoscimento in corso di validità e del riepilogo della domanda di partecipazione utile ai fini della lettura del QRcode in esso indicato”.