Il record di Massimo Onnis, da Villasimius alla vetta del monte Bianco: “Tra i pochi sardi ad aver raggiunto i 4810 metri”

Sci e scarponi ai piedi, equipaggiato e aiutato da un istruttore pronto ad aiutarlo, ha ammirato dall’alto dei 4810 metri del monte Bianco l’immensità dell’Italia da un lato e della Francia dall’altro. Massimo Onnis, 33enne di Villasimius, da dieci anni vive in Francia: “Lavoro come economo in una struttura alberghiera, sono arrivato qui nel 2014”. E ieri, “con un’ascensione di sette ore e quindici minuti, sono riuscito a raggiungere un bel record. Sono tra i pochi sardi a esserci riuscito, ma non è stato facile”. L’ha aiutato anche la temperatura notturna: “Non è mai scesa sotto i cinque gradi, abbastanza gradevole e non estremo. Ci siamo fermati a dormire in una baita e poi siamo subito ripartiti, la notte prima invece abbiamo usato tende e materassini”.

