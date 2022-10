Il primo evento di regata a squadre RS Aero Youth a Cagliari

La fine di ottobre segna nella città del sole una imperdibile manifestazione sportiva che trattiene il profumo estivo. Dal 28 al 30 ottobre nella splendida cornice del porto di Cagliari dodici equipaggi, di cui sei europei, si confronteranno nel 1° Campionato Europeo Team Tace Youth U22.

Questo è il terzo appuntamento in ordine di tempo, che condurrà a una stagione che dal 25 al 29 luglio 2023 poterà in Italia il Campionato del Mondo Youth e Master di categoria.

Dopo il primo Campionato Italiano RS Aero 5 Youth 18 tenutosi al Tognazzi Marine Village a Roma, e in seguito al Campionato italiano RS Aero Open svolto a Santa Marinella, al Circolo Nautico Guglielmo Marconi, si è finalmente giunti nel prestigioso campo di gara di Su Siccu, dove ha sede il Circolo Canottieri Ichnusa di Cagliari. Una formula quella proposta dalla Classe italiana che punta soprattutto alla classe

gemella, ovvero quella O’Pen Skiff e alle categorie di giovani atleti pronti al passaggio di classe.

Il campionato europeo porta in mare i migliori equipaggi grazie a questo evento organizzato dalla Lega Navale Nazionale del Sulcis in collaborazione con il Circolo Canottieri Ichnusa di Cagliari.

La manifestazione

Cagliari si propone come luogo eccellente per le gare a squadre, così che lo spettacolo sia assicurato e la competizione in perfetta sintonia con gli obiettivi dei suoi organizzatori. Grazie al clima di inizio autunno ancora caldo sarà un evento godibile da appassionati e curiosi.

Una prima edizione dal gran successo di riscontro per aver radunato ben dodici equipaggi internazionali.

La sua forma è innovativa, soprattutto per il carattere di inclusione sportiva: ogni squadra ha infatti un team composto da un ragazzo e una ragazza, entrambi under 21.

Lo sport è eccellenza anche nel suo spirito paritario di genere e di partecipazione meritevole.

Le regate si svolgeranno su RS Aero 5 per essere al massimo delle prestazioni: le competizioni a squadre, articolate in tre giornate, punteranno a evidenziare abilità e tattiche di navigazione precise a bassa velocità rispetto alla velocità data dalla potenza.

Le squadre si sfideranno in diverse tappe di qualificazioni per poi approdare alle finali.

Se venerdì 28 ottobre sarà la giornata di riscaldamento, le gare del fine settimana di sabato 29 e domenica 30 ottobre saranno il banco di prova per i giovani professionisti partecipanti. Il pubblico, da terra, potrà godersi le gare di queste piccole imbarcazioni ad alto profilo tecnico. Con questo appuntamento si conclude, in Italia, l’avventura per il 2022 rivolta a quello che porterà il 2023 e, in particolar modo, alla crescita fisica dei giovani velisti grazie a una imbarcazione molto agevole per il loro passaggio di classe, essendo in fiera di carbonio.

I protagonisti

Una grande opportunità, quella che prenderà vita dal 28 al 30 ottobre per proseguire l’importante azione di coltivare il talento di grandi e piccoli atleti associati nei circoli italiani di riferimento, per Cagliari il Circolo Canottieri Ichnusa. Prendere parte a una gara con una barca nuova che punta tutto sulla leggerezza dal forte carattere performante è di certo la conferma delle abilità tecniche dei protagonisti.

La RS Aero è uno scafo che pesa appena trentuno chili. Tale imbarcazione, prima del passaggio a classi olimpiche e preolimpiche, permette agli atleti più giovani di sperimentare un nuovo concetto di conduzione: la barca pesa meno del suo timoniere. In questa dimensione si assicura uno sviluppo corretto e robusto fino alla completa maturità fisica dei vent’anni.

Il 2023 si appresta ad ospitare il Campionato del mondo RS Aero con un circuito molto interessante in ben cinque tappe dislocate tra Sardegna, Lazio e Lago di Garda. A Calasetta, poi, ci si concentrerà sulla

categoria Youth, con ragazzi tra i 17 e i 20 anni, i quali si sfideranno in regate a partenza separate.

Ecco l’inverno sarà fondamentale per coinvolgere i velisti più giovani, in procinto di cambiare classe, alla scelta RS Aero.

A tal proposito, è bene ricordare, che proprio Cagliari e Roma saranno le basi che accoglieranno nei circoli di riferimento (per Cagliari la Lega Navale del Sulcis) i giovani nel testare le barche RS Aero 5 e 6.

Tutto sembra far presagire un decollo con successo per progetti indirizzati alle categorie giovanili. Completerà la missione l’apertura, a metà settembre del 2023, dei Campionati italiani Youth under 17 e under 20 a Roma.

Lo sport ancora una volta si propone come veicolo di aggregazione e crescita giovanile: e tutto si conquista grazie agli eventi in programma e all’impegno degli attori coinvolti.

Imminente appuntamento il lungo weekend di ottobre, a Cagliari nel campo di gara di Su Siccu in prossimità della sede del Circolo Canottieri Ichnusa, il 28-29-30 per assaporare il pregio della regata a squadre RS Aero Youth.