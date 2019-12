“Il potere della gioventù”, il Time incorona Greta Thunber “Persona dell’anno 2019”

E’ la giovanissima attivista svedese Greta Thunberg la persona dell’anno 2019, secondo il Time. La 16enne nota in tutto il mondo per la sua battaglia contro i cambiamenti climatici. “Il potere della gioventù”, è la persona, secondo la famosa rivista, che si è distinta nel corso dell’anno dando “voce a un problema globale. Ed è il simbolo di un passaggio generazionale in ambito politico e culturale”.

Fra “sole tre settimane inizia un nuovo decennio che definirà il nostro futuro – ha detto la Thunberg oggi alla sessione plenaria del vertice sul Clima in corso a Madrid – e sono necessarie soluzioni olistiche, coinvolgendo tutti gli attori del cambiamento climatico, per affrontare questo problema”. I Paesi ricchi sono “i primi” che devono fare “la loro parte” nella lotta contro l’emergenza climatica e “raggiungere le prime a zero emissioni”, ha aggiunto. Solo così i poveri potranno successivamente farlo, poiché nella questione del cambiamento climatico “non c’è equità tra tutte le nazioni. continua a leggere su AGI.IT