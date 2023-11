Il post choc di una docente: “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei”. È stata sospesa

A raccontare la storia è il Corriere del Veneto. Hanane Hammoud, una docente di matematica della scuola superiore di H-Farm di Roncade, a Treviso, avrebbe pubblicato e poi tolto un video nelle sue storie Instagram riguardante la guerra in medio oriente e le immagini devastanti che ormai da più di un mese vediamo ogni giorno. A corredo del video, delle parole che hanno suscitato lo sdegno: “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei”

A trovare il video una studentessa che li ha fatto vedere ai suoi genitori e presto ha raggiunto i genitori di altri studenti tramite le chat di gruppo.

La docente al momento è stata sospesa e le scuse fornite non sarebbero state convincenti per evitarle tale provvedimento. La Hammoud sta incontrando colleghi e studenti per spiegarsi sull’accaduto ed è profondamente dispiaciuta. La posizione della scuola, visto anche il provvedimento preso, è chiara: “Abbiamo immediatamente cercato di ricostruire l’accaduto – raccontano dalla direzione – chiedendo all’insegnante la veridicità della notizia che lei ha ammesso, rendendosi conto della gravità del fatto e abbiamo affrontato questa situazione con la massima attenzione e serietà da tutte le angolazioni che coinvolgono la nostra comunità educante”. Anche il Ministro dell’Istruzione e del merito Valditara si è espresso con fermezza sulla vicenda: “Odio razziale e discriminazioni di ogni tipo sono incompatibili con i principi della nostra scuola che è la scuola costituzionale, improntata al rispetto della persona. Come Ministero metteremo in campo tutte le azioni necessarie a debellare atteggiamenti simili” .