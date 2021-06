“Il Pd nella giunta Solinas? Il presidente si rassegni, non accadrà mai”

“Se davvero il presidente Solinas si è avventurato a immaginare scenari fantastici con il Pd che entra nella sua maggioranza e siede nella sua Giunta, meglio torni alla realtà e si metta il cuore in pace. Senza timore di smentita, posso assicurargli che il Pd sardo non condividerà con lui il governo della Sardegna, si tenga onori, oneri e alleati. Noi siamo all’opposizione di questa Giunta in toto, siamo stati e restiamo alternativi a Solinas e a questa maggioranza a trazione leghista che sta ‘sgovernando’ la Sardegna e moltiplicando le poltrone”. Lo dichiara la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura (Pd), in merito a retroscena politici in base ai quali il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas starebbe pensando a un cambio di maggioranza, sostituendo la Lega con il Pd.

“Leggiamo fantasiose ipotesi di nuove maggioranze in Consiglio regionale. Da queste ricostruzioni apprendiamo che il Pd potrebbe andare a sostenere l’esecutivo che ha sempre contestato.

Se queste ricostruzioni fossero vere il tutto sarebbe davvero inaccettabile. Però, e con grande delusione per chi grida già all’inciucio, siamo ben distanti dalla realtà. Al massimo possiamo collocare questo scenario e queste ricostruzioni in un contesto da favole estive da alternare a partite di calcetto e racconti sulle scie chimiche sotto pergole o ombrelloni. Leggerezze, appunto.

Comunque, e a scanso di equivoci ribadiamo il concetto che il Partito Democratico non ha in programma alcuna alleanza o accordo con il presidente della Regione Solinas e non fa parte di alcun disegno per modificare la maggioranza che lo sostiene”.