Il Pd frena su Zedda sindaco, Davide Carta insiste: “Cagliari merita vita nuova, io ci sono”

Si dia la spinta a un nuovo protagonismo dei cittadini, si investa in infrastrutture orientate a creare nuova impresa e nuova economia. Si può fare. Sono a disposizione del PD e della coalizione per realizzare la Cagliari che vogliamo”. Così Davide Carta esce allo scoperto e dà, di fatto, la sua disponibilità a candidarsi sindaco di Cagliari per il centrosinistra. Che ci fossero ancora diversi ostacoli verso l’incoronazione di Massimo Zedda, già sindaco per un mandato e mezzo e poi dimissionario nel 2019 quando si candidò alla presidenza della Regione contro Solinas, perdendo, era chiaro già nei giorni scorsi. Il super vertice del Campo largo che avrebbe dovuto decidere sull’investitura giovedì scorso, è stato rimandato, e nel Pd le resistenze nei confronti del via libera a Zedda ci sono. E infatti è stato proprio il Pd giovedì sera a chiedere qualche giorno di riflessione prima della decisione finale. E proprio in questi giorni, si sono moltiplicati sui social post e commenti che fanno riferimento a Davide Carta e alla sua disponibilità a scendere in campo, restituendo così in mano al Pd il pallino della coalizione, già ceduto ai 5 stelle in occasione delle regionali.