Il paradosso di Nora: nessuno rileva il bar ristorante, il Comune lancia un nuovo appello

Bar di Nora, il Comune cerca un operatore in grado di valorizzare appieno questa struttura con un progetto di qualità inserito nello splendido contesto della chiesa di Sant’Efisio, tra la spiaggia di Nora e il suggestivo scenario della laguna. Conosciuto come Is Cumbessias, di recente è stata approvata la delibera di Giunta comunale con i nuovi indirizzi per l’appalto di concessione di dodici anni da destinare ad attività di bar e ristorazione.

A giugno di quest’anno la stessa procedura di gara aveva dato esito infruttuoso perché la commissione aveva ritenuto che i progetti presentati non avessero i requisiti minimi di qualità necessari per il contesto storico, culturale e paesaggistico in cui il locale si trova. Pertanto, l’amministrazione ha deciso di procedere con un nuovo bando. Si parte con un canone minimo di 50 mila euro annui e con un investimento, per il rinnovo della struttura, di 450 mila euro.

Nelle prossime settimane sarà bandita la gara.

Il Sindaco Walter Cabasino dichiara: “Prosegue il lavoro dell’amministrazione comunale di valorizzazione dell’area di Nora. Dopo la recente aggiudicazione del locale “ex Terrazza” con un progetto di investimento da parte del privato di 1.400.000 euro che consentirà di avere un locale di pregio, adesso è la volta dei locali antistanti la chiesa di Sant’Efisio. Speriamo con questo nuovo appalto di individuare un privato in grado di investire le risorse necessarie con un progetto serio e di qualità”.

L’assessore alle attività produttive Donatella Fa aggiunge: “Confidiamo nel raggiungimento di uno dei nostri più grandi obiettivi ovvero quello di offrire a quest’area, così strategica per il comparto ristorazione, dei servizi all’altezza dell’importanza che riscuote. Quest’anno il sito archeologico di Nora raggiungerà quasi le centomila visite;

contiamo, con questo nuovo affidamento, di completare l’offerta tra i servizi già presenti nella laguna di Nora, nel parco archeologico e la prossima apertura dell’ex Terrazza. Queste nuove attività produttive si inseriranno in un contesto litoraneo nel quale sono già presenti tre concessioni che offrono già oggi servizi di ristorazione e bar”.