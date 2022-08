Il Papa chiama il cardinale Becciu, Miglio felice: “Un motivo di serenità e di gioia”. “E’ un cardinale sardo anche se vive da molti anni a Roma, ci conosciamo da tanti anni” e la sua presenza “sarà un motivo di serenità per lui ma anche una gioia che possa essere in mezzo a noi, segno che le difficoltà che ha incontrato si chiariranno”.

Lo ha detto monsignor Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari, che oggi sarà creato cardinale da Papa Francesco, come riporta oggi l’Ansa. “Lo accoglieremo come lo abbiamo sempre accolto e come ci accogliamo tra noi”, ha aggiunto il neo cardinale, parlando con i giornalisti in Vaticano. E nel concistorio il Papa eleggerà cardinale proprio Arrigo Miglio, l’ex arcivescovo di Cagliari.