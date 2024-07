Il Palio di Siena in mano alla Sardegna, Carlo Sanna fa felice la contrada dell’Onda: secondo l’eterno “Tittia”, terzo Murtas

Al Palio di Siena vince la Sardegna Primo posto per la contrada dell’Onda con Carlo Sanna di Sindia, “Brigante”, in sella al cavallo Tabacco di Pozzomagiore. La contrada conquista il drappellone, tela dipinta dall’artista Giovanni Gasparro con una menzione agli 80 anni della liberazione di Siena, avvenuta il 3 luglio del 1944. Secondo Giovanni Atzeni, l’eterno “Tittia” di Nurri per la contrada dell’Oca su Veranu. Subito dietro, in terza posizione, ecco la contrada del Leocorno, rappresentata da Sebastiano Murtas. Una tripletta sarda in terra senese che conferma la potenza dei fantini isolani. Dietro tutti cavalli “scossi”, cioè arrivati al traguardo senza il proprio fantino, caduto durante i giri della corsa.