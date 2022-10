Il padre con la figlia, dispersi in mare a Porto Pino da 24 ore: ricerche in corso anche a tarda sera. I due erano usciti ieri sera a bordo di una piccola imbarcazione e hanno fatto perdere le loro tracce: doveva essere una gita per fare alcune immersioni, ma poi la barca è scomparsa. In campo di versi mezzi della Guardia Costiera per le difficoltose ricerche. L’uomo coinvolto si chiama Gianmarco Murgia, lavora in una pizzeria a Masainas mentre la figlia ha 30 anni, entrambi con la grande passione del mare. Amici e parenti sono in grande apprensione per la loro sorte, la speranza è che vengano ritrovati a breve.