Il nuraghe di Barumini tra le bellezze d’Italia visitate dalle Winx

Il Ministero degli Affari Esteri ha ingaggiato loro, le famosissime protagoniste di storie fantastiche tanto amate dai bambini: influencer e fotomodelle sono state messe da parte nella miniserie in otto puntate che ha portato le Winx in giro per l’Italia, alla ricerca di luoghi misteriosi e fantastici e che verrà diffusa all’estero attraverso le Ambasciate, i Consolati e gli Istituti italiani di cultura. Una delle otto mete è la Sardegna, la terra dei nuraghi, precisamente Barumini dove è stato riportato alla luce il prezioso complesso. La voce che guida le Winx le porta quindi in Sardegna, per scoprire uno dei luoghi storici più affascinanti d’Italia sulle tracce di una gemma preziosa. Una breve incursione anche alle coste del Nord, a Stintino, dove i colori turchese del mare e quelli candidi della sabbia si mescolano al fascino indiscusso delle bellezze inimitabili che solo la natura può forgiare.