Il nuovo Poetto di Quartu realizzato a ritmi da record: “Promenade pronta entro metà maggio”

Le betoniere e i rulli utilizzati per piazzare il nuovo asfalto utilizzati a pieno ritmo nel nuovo Poetto di Quartu. Il lungomare quartese sta cambiando volto a velocità record, con gli operai della ditta tutta sarda, la Aurelio Porcu, in azione anche nei fine settimana. E il primo importante traguardo è dietro l’angolo: “La nuova promenade sarà pronta entro metà maggio, quando fermeremo tutti i lavori”, spiega l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Antonio Conti, che esprime soddisfazione per l’andamento del cantiere. Mossa utile, quella dello stop a pale e picconi, per garantire la piena fruizione della spiaggia in estate ed evitare disagi ai bagnanti e agli operatori economici,Passeggiata nuova di zecca e niente polvere sino a fine settembre: “Il cantiere riprenderà dopo il termine della stagione”. A quel punto, bisognerà realizzare il secondo tratto di lavori con la realizzazione di corsie per ciclisti e runner, la sistemazione dei parcheggi ai bordi della nuova area e i deck, i passaggi obbligatori per entrare in spiaggia senza rovinare l’ecosistema.

E si tratta sempre del primo lotto di lavori, da 2,3 milioni. E già nei prossimi mesi, salvo imprevisti, potrebbe essere approvato il secondo lotto, quello più corposo, da nove milioni, per cambiare il volto del litorale della terza città della Sardegna sino al Margine Rosso.

FOTO: Antonio Concas