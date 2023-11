“Il nuovo palazzetto dello Sport a Cagliari? Impossibile, ruba i parcheggi del nuovo stadio”

I dubbi in città legati all’opera di Ministero e Regione. Il progetto mai discusso con la società rossoblù che nello spazio dove dovrebbe sorgere l’opera conta di mantenere gli stalli di sosta per le auto dei tifosi, essenziali per il via libera alla futura “Unipol Domus-Gigi Riva”.