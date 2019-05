“Il nostro impegno contro la plastica”: l’iniziativa lanciata per Cagliari-Lazio

Il Cagliari Calcio in campo per l’ambiente. Al via la nuova iniziativa a tutela del territorio che verrà lanciata in occasione della gara contro la Lazio: l’obiettivo è eliminare tutti i bicchieri di plastica dallo stadio.

Sono circa 4.000 i bicchieri che vengono utilizzati durante ogni partita casalinga. Da sabato verranno sostituti con bicchieri in PLA, un materiale della stessa consistenza della plastica ma col vantaggio di essere totalmente biodegradabile. Non solo tutti i bicchieri dello stadio, ma anche i piatti e le posate dell’area Hospitality e degli Sky box saranno d’ora in avanti bio. In questo modo il Club, che già con #ILNOSTROIMPEGNO – campagna promossa insieme a Ichnusa e Legambiente per ripulire le aree deturpate dai rifiuti – vuole rafforzare il suo messaggio a salvaguardia dell’ambiente, contribuendo a eliminare una delle principali cause di inquinamento.

A rimarcare l’importanza di questo tema anche due beniamini rossoblù come Nicolò Barella e Leonardo Pavoletti, protagonisti in un video diffuso sui canali social

Una Sardegna Arena sempre più green: il Cagliari sarà il primo Club in Serie A a lanciare una simile iniziativa, realizzata anche grazie al contributo fattivo di Ichnusa, Mood e Cagliariarena.srl, e collegata alla campagna “Un mare da salvare – Ocean Rescue” varata da Sky a tutela dei mari e degli oceani.

Perché il contributo di ognuno è importante: tutti insieme verso un futuro sostenibile.

Il video con Barella e Pavoletti: http://bit.ly/2DWcbbN