Il ministro dell’Istruzione Valditara a Cagliari: “Per le scuole della Sardegna 502 milioni, 326 solo per l’edilizia”

Scuola, Valditara: «502 milioni per la Sardegna, 326 solo per l’edilizia scolastica. Questo dimostra la grande attenzione del Governo per l’Isola». La dichiarazione è del ministro dell’Istruzione, a margine della visita a Cagliari all’evento “Scuola futura”.

«Una notizia importante – commenta il deputato Dario Giagoni -, che si aggiunge ad altri interventi per contrastare i numeri altissimi che si registrano in Sardegna sulla dispersione e l’abbandono scolastico. L’Isola, infatti, è stata “inserita nell’Agenda Sud, che prevede interventi di supporto».

Sottolinea Valditara: «Lo facciamo proprio per venire incontro alle esigenze dei giovani e degli studenti sardi. Agenda Sud vuol dire più docenti, più risorse anche per lottare contro il disagio sociale e psicologico delle famiglie, vuol dire una formazione più forte e più strutturata per i docenti che sono chiamati a operare in realtà difficili e complesse, vuol dire supportarli con interventi di didattica innovativa, ma anche avere più laboratori, più sport, più teatro e attività pomeridiane. Significa, quindi, una scuola che cresce, aperta al territorio e che guarda il futuro».