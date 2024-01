Il ministro Abodi: “Pronti a velocizzare lo stadio di Cagliari che porterà il nome di Gigi Riva”

“Vogliamo dare tutto il supporto al club e alla città di Cagliari per consolidare il progetto stadio e fare in modo che si possa consacrare definitivamente la continuità nel tempo del messaggio di Gigi Riva con l`impianto che porterà il suo nome”. Così il ministro dello Sport Andrea Abodi, oggi a Cagliari per il funerale di Gigi Riva. “Questo è un segnale: al di là delle parole contano i comportamenti, le scelte e i loro significati. Penso che questa sia l’eredità che lascia e che dovremo essere capaci di coltivare nel tempo al di là delle emozioni del momento – ha spiegato Abodi -. Il governo aiuterà tutti per lo stadio, qua però c’è un significato in più al di là del personale coinvolgimento che mi vede seguire questo progetto. Cercheremo di fare la nostra parte al fianco di tutte le realtà che si stanno adoperando. Questo tra gli altri progetti stadio, che sono 7 o 8, rappresenta qualcosa di più perché vogliamo che il passato si trasformi in futuro. Mi auguro che i sentimenti e le emozioni di questi giorni velocizzino il processo. Otto anni sono tanti, quando c’è uno stadio temporaneo c’è il rischio che diventi un po` definitivo. Noi guardiamo al futuro: la dove c’è il vecchio Sant`Elia. Lì si deve consacrare il pensiero e il ricordo di Gigi Riva”.