“Il metodo Bibbiano è anche in Sardegna, tutti a Cagliari per il sit in sulla scalinata di Bonaria”

Nuovo appello del Gruppo spontaneo di genitori sardi, “tutti con le scarpette bianche in mano per non dimenticare i bambini portati via dai loro genitori, anche nell’Isola ci sono tanti casi”. Cinque ore di sit in nella lunga scalinata che affaccia su piazza dei Centomila, ecco quando. GUARDATE la VIDEO INTERVISTA