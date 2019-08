Il meteorite in Sardegna fotografato da una nostra lettrice: “Eccolo, sopra il mio terrazzo…”, racconta Graziella Asunis che è riuscita casualmente a immortalare la scia luminosa nelle campagne sassaresi. Per la precisione a Costa Paloni: “Ero intenta a fotografare la Lina dal mio terrazzo- racconta- e invece ho beccato anche il meteorite: è stato uno spettacolo”: Tantissimi i sardi in ogni zona dell’isola “incantati” dalla scia luminosa di ieri sera, diventata un vero e proprio tormentone anche sui social.