Il messaggio dell’arcivescovo Baturi: “Partecipo con dolore alla perdita delle giovani vite di Giorgia, Najibe, Alessandro e Simone, e invoco la protezione della Madonna di Bonaria per i feriti, Manuel e Alessandro”. Poche ma semplici e toccanti parole quelle espresse da Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari, in ricordo delle giovani vittime che oggi hanno perso la vita in viale Marconi e la speranza per gli altri due ragazzi ricoverati in ospedale. “Tutta la diocesi e, in particolare, le comunità parrocchiali colpite da questa tragedia, si uniscono nella preghiera anche per i familiari e per gli amici di questi ragazzi affinché possano trovare consolazione e conservino nel cuore la speranza.

La Parola di Dio ci ricorda che «i giorni dell’uomo svaniscono come un sogno al risveglio, sono come l’erba che al mattino fiorisce e germoglia, e alla sera già è falciata e dissecca». Ma una morte così improvvisa, e in giovane età, lascia tante ferite e altrettante domande alle quali è difficile, umanamente, attribuire risposte esaurienti e definitive. Allo sgomento del momento dobbiamo, quindi, opporre un crescente impegno di testimonianza e di sostegno per i nostri ragazzi nel condividere con loro il senso vero, bello e sacro della vita”.