Il Mc Donald’s sbarca a Monserrato, al via il nuovo polo commerciale con un discount e un mega bricolage

Il Mc Donald’s sbarca a Monserrato, al via il nuovo polo commerciale innanzi al cimitero dove sorgeranno anche un mega centro per il bricolage e un discount. Non solo: il 50% dei lavoratori dovrà essere di Monserrato e la viabilità e la riqualificazione dell’intera area, ora abbandonata, a carico dei privati per un costo complessivo di circa un milione e mezzo di euro. Un progetto che vede la collaborazione tra Comune e società private, come già accaduto per l’Eurospin, in procinto di aprire i battenti e inaugurare gli spazi pubblici realizzati, pattuiti con l’istituzione locale che, anche in questa occasione, ha risparmiato circa un milione e mezzo per la realizzazione di opere pubbliche. Le trattative con il colosso americano che sforna panini e patatine in tutto il mondo erano in corso da anni, dal 2017 precisamente: le lungaggini burocratiche e, poi, la pandemia hanno rallentato le iniziative che, ora, sono pronte per essere approvate. La notizia era nell’aria già da tempo ed è stata confermata con l’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale dove l’amministrazione, guidata dal sindaco Tomaso Locci, presenterà il progetto.

Un richiamo per tutto il territorio, insomma, non solo per i cittadini bensì anche per gli studenti universitari che potranno usufruire di maggiori servizi limitrofi alla Cittadella. Inoltre, dove ora lo spazio è incolto e abbandonato, la riqualificazione avverrà con fondi privati e non a spese dei cittadini.