Il mare di Cagliari conquista tutti: Giuliana De Sio in posa al Poetto

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il mare di Cagliari conquista proprio tutti: Giuliana De Sio in posa al Poetto dopo lo spettacolo al teatro. Bella e brava, l’attrice partenopea, famosa e apprezzata da decenni sia dagli spettatori del piccolo schermo che da quelli seduti sulle poltrone innanzi ai palchi delle rappresentazioni sceniche, non ha resistito al richiamo del mare. È stata proprio lei a pubblicare le foto: sorride serena, lo spettacolo, con Alessandro Haber nella commedia “La Signora del Martedì” che la vede protagonista, ha i consensi della critica e, perché no, prima di ripartire è bene visitare i luoghi della città che la ospita. Una tappa immancabile, dunque, è il Poetto che, in questi giorni, si mostra con la sua veste migliore: acqua cristallina, la sabbia candida che è riaffiorata dopo il disastro del ripascimento e l’immancabile e inconfondibile profumo che solo il mare riesce a regalare.