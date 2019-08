Il mare d’autunno? Al Falkensteiner Resort Capo Boi la Sardegna è ancora più magica!

Celebrità dello sport, campioni del mondo della Pizza, le tradizioni uniche della Sardegna: esaudisci tutti i tuoi desideri prendendo parte alla stagione autunnale del Falkensteiner Resort Capo Boi.

Nell’angolo di Sardegna meno piovoso d’Italia (lo sapevi?), l’estate continua, anche a settembre e ottobre.

La folla di agosto è andata via, il mare è una tavola, il sole accarezza la pelle, e le spiagge sono un paradiso privato consacrato al piacere. Inoltre le temperature più miti permettono di dedicarsi all’esplorazione del sud Sardegna, ricco di tesori inestimabili. Insomma, il periodo ideale per godersi le 5 stelle del Falkensteiner Resort Capo Boi, un family Resort incastonato nell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara che, in bassa stagione, assume una dimensione ancor più romantica.

Mentre i piccoli si divertono grazie ad un ricchissimo programma di animazione, i “grandi” possono scegliere di abbandonarsi al piacere del benessere più esclusivo nella suggestiva Acquapura SPA tra una piscina riscaldata panoramica, un bagno turco, sauna finlandese e biosauna, ed esclusivi trattamenti firmati Anne Semonin. Un concetto di benessere altoatesino coniugato in chiave mediterranea, ecco il leit-motiv della compagnia Falkensteiner che da ormai 4 anni ha rilanciato Capo Boi e che conta più di 30 strutture in 5 paesi d’Europa.

Ma l’autunno, non può essere solo benessere: ecco perché una serie di iniziative con campioni dello sport e geni della cucina allieteranno l’ultima parte della stagione degli ospiti del Resort.

La pizza campione del mondo torna a Capo Boi con Riccardo La Rosa, campione del mondo di Pizza Classica. Riccardo, guest star del Resort dal 15 al 18 settembre, ha trionfato agli ultimi campionati del mondo di pizza classica con la sua versione profumi liguri: cuore di burrata, pomodorino datterino, pomodorino giallo, pesto a mortaio, pinoli tostati e parmigiano.

Poi, a settembre, Achille Pinna, chef simbolo di Sant’Antioco, arriverà a Capo Boi per una cena a 4 mani con Massimiliano Balia. Achille, del famoso ristorante “Da Achille” a Sant’Antioco, ha ormai collezionato tantissimi premi e riconoscimenti ricevuti in una carriera oramai ventennale. Da segnalare il “Premio Ristorante Sardo dell’anno” conferito dalla Associazione italiana sommelier e la menzione tra i migliori ristoranti nella Guida dell’Espresso.

Ma in un resort come Capo Boi è doveroso pensare non solo al palato ma anche alla forma fisica: con Claudio Chiappucci, dal 10 al 14 settembre, si potranno fare bellissime escursioni in bicicletta alla scoperta dei meravigliosi scenari naturali della costa sud-occidentale. E poi, sessioni di yoga e meditazione con il maestro yoga Joan e i Boo[s]t camp con il personal trainer, tutto incluso nel soggiorno. Senza dimenticare le lezioni di tennis, beneficiando magari della possibilità di incontrare Fabio Fognini o Flavia Pennetta.

Il divertimento è garantito di giorno e di notte con musica dal vivo, serate a tema, masterclass di cucina e dj-set.



Scopri l’offerta dedicata ai vacanzieri di settembre e ottobre (a partire da 231 € a camera/notte) cliccando qui

Numero Verde 800.832.815 – reservations.capoboi@falkensteiner.com

Falkensteiner Resort Capo Boi – Loc. Piscadeddus – Villasimius (CA)

Capoboi.falkensteiner.com