Il maltempo non molla Cagliari: situazione in peggioramento, chiuso il parco della musica

Il maltempo non molla Cagliari, anzi: la situazione è in peggioramento, tanto che è stata diramata una nuova allerta meteo che resterà in vigore fino alle 21 di questa sera. Per precauzione, il sindaco ha deciso di chiudere il parco della musica, per scongiurare ogni possibile rischio. Fino a questa sera è previsto infatti un peggioramento della situazione meteo, con pioggia e vento anche intensi.

Ma la coda d’inverno che ha rovinato il fine settimana e che da giorni ormai insiste sulla Sardegna ha vita breve: già domani il sole tornerà a splendere e per il fine settimana sono previste temperature estive, fino a 26-28 gradi.