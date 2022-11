Il maltempo devasta l’Oristanese, paesi allagati e alberi crollati: allerta nubifragi anche nel Cagliaritano

È l’Oristanese la zona della Sardegna più colpita dall’ondata di maltempo. Allerta rossa pienamente confermata: a Bosa strade invase da acqua e fango, con i detriti entrati dentro molti appartamenti e super lavoro, in parallelo, per i vigili del fuoco e gli uomini della protezione civile. Vie trasformate in veri e propri canali anche a Cabras, sono numerosi i pali della luce crollati, anche a Oristano. Nella zona marina di Torregrande le fortissime raffiche di vento hanno causato danni ad alcuni chioschi, a pochi metri sono crollati alberi e sarebbero stati raggiunti picchi di vento di oltre settanta chilometri orari. Sarà una lunga notte nel cuore dell’Isola, un ulteriore peggioramento è previsto nelle prossime ore. E trema anche il Sulcis, dove l’allerta è classificata come arancione, e anche tutta la zona del Campidano, Cagliari inclusa, dove l’allarme è il meno grave: criticità ordinaria, colore giallo, ma non bisogna abbassare la guardia.

Sono infatti previsti dei temporali durante la notte con raffiche di vento tra i 35 e i quaranta chilometri orari, stando alle ultimissime previsioni aggiornate dei principali portali meteo internazionali. L’ondata di maltempo proseguirà poi a sbalzi, un netto miglioramento è previsto su tutta la regione non prima di martedì pomeriggio.