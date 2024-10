Il maestoso tasso di Urzulei candidato quale “Albero Italiano dell’Anno 2024”: come votare

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Dal 15 ottobre, torna il concorso “ItalianTree of the Year 2024” (L’Albero Italiano dell’Anno 2024), organizzato dalla GiantTrees Foundation odv in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Questo concorso ha l’obiettivo di valorizzare gli alberi monumentali italiani, selezionando le meraviglie botaniche iscritte nell’elenco degli Alberi Monumentali Italiani (AMI).

L’iniziativa mira a mettere in luce i giganti verdi del nostro Paese, attraverso immagini, curiosità e storie che li legano profondamente ai diversi territori delle varie regioni. Al termine del concorso, verrà proclamato il vincitore.

Nell’ultima edizione, la Sardegna ha conquistato il primo posto come albero più vecchio d’Italia e il terzo in Europa grazie al maestoso olivastro di Santu Baltolu, noto come “il Patriarca”, che vanta oltre 3000 anni di vita.

Per questa edizione, i concorrenti provenienti dalle quattro macroregioni italiane – Nord, Centro, Sud e Isole – si contenderanno il titolo. Rappresentante delle Isole è il tasso di Urzulei, il quale, con i suoi 500 cm di circonferenza e un’altezza di 17 metri, è il più grande tasso della Sardegna. Questo esemplare si trova nelle spettacolari formazioni calcaree del Supramonte di Urzulei, in località Matari, a un’altitudine di circa 900 metri sul livello del mare.

Il contest si svolge dal 15 ottobre al 20 novembre, durante il quale i quattro finalisti potranno contare sul supporto del pubblico tramite una votazione online.

Sarà possibile votare sul sito della fondazione, accedendo al seguente link: https://www.gianttrees.org/it/italian-tree-of-the-year-2024/finale#.

Tutti possono esprimere la propria preferenza per gli alberi che maggiormente li rappresentano attribuendo ogni giorno un punto al proprio esemplare preferito e dimostrando così il proprio attaccamento all’ “albero del cuore”.

Si accede alla pagina dell’albero, si clicca su “vota questo albero” e si inserisce il proprio indirizzo email nell’apposito campo. Affinché sia valida la votazione, sarà necessario accedere alla propria casella di posta elettronica e, nel messaggio in arrivo da [email protected], cliccare su “conferma voto”.

Questo concorso rappresenta un’importante opportunità per mettere in risalto le bellezze naturali dei nostri territori e far conoscere i nostri alberi monumentali, attualmente censiti in Italia in quasi 5.000 esemplari, di cui poco più di 400 in Sardegna. L’iniziativa contribuisce a promuovere una maggiore tutela ambientale e paesaggistica per questo patrimonio naturale.