Il grande ritorno della Vespiglia a Cagliari: 37 stelle centrate, vince il quartiere di Villanova. Una grande festa per la Vespiglia che chiude il Carnevale: alla presenza anche di Su Componidori Francesco Castagna, tanti cagliaritani assiepati per vedere lo show delle Vespe tornate in splendida forma. L’evento organizzato dal Vespa Club Cagliari è partito dal cuore di Stampace, da via Azuni questa mattina, con quattro Gremi che si sono contesi la vittoria finale in uno spettacolo all’insegna del divertimento e dell’ospitalità. Alla fine anche la benedizione delle spade effettuata da don Matta della parrocchia di Sant’Anna. Foto e video del nostro inviato Davide Loi.