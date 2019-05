Il grande cuore di una barista di Selargius: “Paste e pizzette gratis per i bisognosi”

Tempi di crisi e fame, tanta fame, e chi può si mette una mano sulla coscienza e fa qualcosa di concreto. Come nel caso di Monia Cogoni, titolare di un bar in piazza Maria Vergine Assunta a Selargius. Dopo una dura giornata di lavoro, ha deciso di prendere tutte le paste e le pizzette non vendute e donarle ai più poveri. Con un gesto semplicissimo: lasciandole dentro una busta appesa fuori dal suo locale. “In questa busta ci sono paste e pizzette, chi vuole può prenderle”. E, nella notte, chi aveva bisogno di mettere qualcosa sotto i denti non se lo è fatto dire due volte. “Bravissima, speriamo che in molti ti copino”, scrive una sua cliente, Angelica, su Facebook. “Bellissimo gesto, grazie c’è bisogno di buone azioni”, aggiunge Elisa.