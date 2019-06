Il grande caldo “soffoca” Cagliari, trenta gradi per cinque giorni e weekend rovente

L’alta pressione è ben presente sulla nostra regione, ormai da giorni, ma con differenze sostanziali rispetto alla settimana scorsa. Nel weekend abbiamo difatti assistito a una contrazione delle temperature per la temporanea rotazione dei venti da maestrale, temperature che si sono riportate su valori più consoni al mese di giugno. Il bel tempo è destinato a proseguire per tutta la settimana e almeno sino a mercoledì ci aspettiamo condizioni termiche assolutamente normali. Non farà eccessivamente caldo, diciamo che continueremo a registrare temperature adeguate al periodo con qualche picco sopra 30 gradi soltanto nelle piane e nelle località più calde della regione. Così gli esperti di Meteo Sardegna. Localmente si potrà osservare qualche banco di nubi basse, a tratti vere e proprie nebbie, nelle prime ore della giornata. Si vedranno soprattutto lungo le coste, più occasionalmente nell’interno. Sul fronte nubi poco o nulla da segnalare se non il transito di qualche sterile velatura qua e là.

E la “bomba di caldo” pronta a far scappare chi può al mare è destinata ad arrivare tra venerdì e sabato prossimi. Proiettandoci verso il fine settimana possiamo già dirvi che potrebbe arrivare un po’ d’aria più calda dal Nordafrica, quindi ci aspettiamo un nuovo rialzo delle temperature con picchi localmente di 35 gradi centigradi e oltre.