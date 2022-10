Il governo smantella reddito di cittadinanza e superbonus: anche in Sardegna sarà aiutato solo chi non può lavorare

La premier Giorgia Meloni, nel suo discorso di insediamento ha definito il reddito di cittadinanza “una sconfitta per chi ha voglia di lavorare”. Sono un milione e 200mila le famiglie che in Italia percepiscono il reddito, 38.600 in Sardegna a cui si aggiungono i 4mila e passa con la pensione di cittadinanza. Circa 80mila sardi che in queste ore stanno cercando di capire se d’ora in poi potranno continuare a incassare il sussidio o se invece saranno costretti a trovare un lavoro.

La scoperta delle ultime maxi truffe milionarie ha inferto il colpo di grazia a una misura già profondamente contestata, e che gli avversari hanno accusato Conte di aver usato per recuperare voti, cosa che è accaduta proprio nelle regioni dove i beneficiari del reddito sono più numerosi. Secondo i calcoli del governo, sospendendo per sei mesi il reddito a chi è in grado di lavorare e ne ha usufruito già per 18 mesi, lo Stato risparmierebbe 1 miliardo di euro per finanziare quota 102 per le pensioni. Immediato il sostegno di Renzi: “Se lo aboliscono voto a favore”, mentre Conte annuncia battaglia e il Pd sostiene la necessità di aiutare chi ne ha bisogno.

Anche il superbonus 110%, dopo il caos e le truffe scoperte, sarà eliminato. Già Draghi ne aveva denunciato le storture prima che il governo cadesse.