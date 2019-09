“Il governo M5S-Pd vuole tassare i voli aerei: sarà l’ennesima beffa per la Sardegna”

“La ricetta della sinistra è sempre la stessa: tasse, tasse e ancora tasse”. Lo ha dichiarato Ugo Capellacci, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia. “Il Governo PD-M5S riesuma un vecchio pallino del centrosinistra: il balzello sui biglietti aerei. Per la Sardegna – evidenzia Cappellacci- sarebbe una vera e propria beffa perché da un lato la Regione finanzia la continuità territoriale per abbassare il costo dei biglietti e dall’altro lo Stato centrale causerebbe un aumento per fare cassa sulle pelle dei cittadini sardi e di un’intera isola. Sarebbe un’ulteriore, gravissima, compressione del diritto alla mobilità e un’azione scellerata verso un’isola che non ha alternative agli aerei e alle navi. Ci opporremo con tutte le nostre forze – ha concluso Capellacci- contro un’idea folle e un governo fuori dalla realtà”.