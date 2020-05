Il Governo Conte dà il bonus vacanze, 500 euro ma solo a un componente familiare. Rigidi anche i paletti: tutta la famiglia dovrà avere un reddito Isee inferiore a 40 mila euro, 500 euro che potranno essere spesi per le vacanze in Italia ma saranno detratte dal credito di imposta. Insomma un contributo vacanze, contenuto nel decreto varato ieri sera dopo tanta attesa, una piccola iniezione di ossigeno ma non di liquidità immediata per chi spera di fare le vacanze questa estate, anche in Sardegna.