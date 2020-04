Il governo: a luglio spiagge aperte. Tecnocasa: prenotazioni in Sardegna confermate, sarà boom seconde case

Il governo: a luglio spiagge aperte. Tecnocasa: prenotazioni in Sardegna confermate anche per agosto. Sarà boom degli affitti delle seconde case. Sì, andremo al mare, anche se distanzionati e forse saremo “anime in plexiglass” chiuse nei box, come cantava Ligabue. La sottosegretaria Bonaccorsi studia le misure di sicurezza. Ombrelloni distanziati ma accesso garantito. Una scelta confermata anche da Tecnocasa, che sul nostro giornale partner Quotidiano.net annuncia: ” Se si è raffreddato – per il virus – l’interesse alle compravendite che aveva caratterizzato l’inizio dell’anno, le prenotazioni per le locazioni estive stanno dando segnali positivi. “In Sardegna e Liguria – spiega Fabiana Megliola, responsabile Ufficio studi del gruppo Tecnocasa – le prenotazioni per luglio e agosto sembrano confermate. In Emilia Romagna la nostra rete registra diverse cancellazioni ma resta fiduciosa – come per la costa veneta – per i mesi estivi soprattutto con il progressivo miglioramento dell’epidemia e l’allentamento delle restrizioni”.