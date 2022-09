Il giorno dopo della Meloni: a scuola dalla figlia, telefonata con Draghi, smalto rosso e poi palestra

Prima a scuola a prendere la figlia, 6 anni e un bigliettino di complimenti alla mamma per la vittoria alle urne: felpa grigia, occhiali scuri, pupazzetto sul cruscotto. Poi l’estetista, con lo smalto rosso che è il suo preferito e infine palestra, col personal trainer che posta un video sui social mentre lei compare alle spalle per mandare un bacio ai follower.

Il giorno dopo la schiacciante vittoria alle urne, Giorgia Meloni come aveva già preannunciato ai suoi stacca la spina per qualche ora e scompare dai radar della politica. Famiglia e relax per la leader di Fratelli d’Italia, inseguita dai paparazzi, che ha scelto un basso profilo post elettorale delegando ai suoi fedelissimi il compito di analizzare il voto, fare interviste, rispondere a domande e curiosità. Una scelta di sobrietà come quella di vietare ai sostenitori caroselli e festeggiamenti: il momento è serio e impone serietà, ha detto, quindi testa bassa e lavorare.

Da oggi iniziano i ragionamenti e i confronti sulla futura squadra di governo. E’ noto che il rapporto fra la futura premier, prima donna nella storia d’Italia, e l’uscente Mario Draghi è ottimo: i due si sentono, si confrontano e non è escluso che qualche dritta sui ministri arrivi proprio dall’ex banchiere.