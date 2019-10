Il giallo infinito del mostro di Nantes: scagionato dal Dna l’uomo arrestato in Scozia

Il giallo del mostro di Nantes: scagionato dal Dna l’uomo arrestato in Scozia. Non è Xavier Dupont de Ligonnés l’uomo arrestato all’aeroporto di Glasgow venerdì sera con l’accusa di aver ucciso la moglie e 4 figli. Lo riferiscono fonti citate da Le Figaro, dopo i dubbi sull’identità dell’uomo, che avevano indotto anche gli investigatori alla prudenza. Dupont, aristocratico uomo d’affari 58enne, noto come il mostro di Nantes, è ancora ricercato per aver sterminato la propria famiglia e e di aver seppellito le vittime nel giardino della loro elegante casa.

La polizia scozzese aveva fermato all'aeroporto di Glasgow un sospetto proveniente da Parigi, convinta che avesse trascorso parte della latitanza in Gran Bretagna. Ma il suo Dna non corrisponde con quello di Dupont. L'ipotesi più accreditata è che Dupont si sia tolto la vita dopo aver ucciso Agnès Dupont de Ligonnès, 48 anni e i figli Arthur, 21 anni; Thomas, 18; Anne, 16 e Benoît, appena tredicenne. I corpi dei 5 furono trovati fatti a pezzi e l'autopsia stabilì che erano stati uccisi con una pistola da tiro calibro 22 due settimane prima che ne venisse denunciata la scomparsa.