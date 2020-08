Il giallo della morte di Viviana Parisi, oggi l’autopsia

E’ un giorno importante, oggi (martedì) nel giallo della morte della dj Viviana Parisi e nella scomparsa del figlioletto Gioele che ancora non è stato ritrovato. Oggi infatti è prevista l’autopsia sul corpo della donna. E dall’esame autoptico gli inquirenti aspettano risposte per capire innanzitutto quali sono state le cause della morte della dj di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi attorno a Caronia (Messina), a cinque giorni dalla sua scomparsa insieme con Gioele, il figlio di quattro anni di cui si sono perse da allora le tracce. Dal risultato dipenderà anche il proseguimento delle ricerche del piccolo. Continua a leggere su Q.net