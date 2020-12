Il gesto commovente del sindaco di Decimoputzu: “Guarito dal Covid, voglio donare il plasma”

Ha vinto la battaglia contro il Coronavirus e, ora, vuole rendersi utile per chi ancora si trova nel tunnel del virus. Alessandro Scano, sindaco di Decimoputzu, in diretta su Radio Casteddu, ha annunciato un gesto decisamente importante e commovente: “Voglio donare il plasma. Il 24 dicembre, una data particolare alla quale tengo, è la vigilia di Natale, andrò al Brotzu”. La volontà c’è tutta, e la voglia di compiere un bellissimo testo anche. Scano ricorda di aver lottato contro il Covid “per due settimane”. Poi è arrivato il tampone negativo, ma le brutte sorprese erano ancora in agguato: “Sentivo dei forti dolori e mi sono insospettito. Da una lastra è emerso che, purtroppo, ho una costola rotta, forse a causa dei forti colpi di tosse nel periodo del virus. Ho anche fatto una Tac, dopodomani porterò tutte le carte cliniche ai medici del Brotzu. Voglio donare il mio plasma”, rimarca Scano.

Un gesto volontario e un segnale-invito importante, quello del primo cittadino di Decimoputzu: “Ho sempre avuto timore nel dare il sangue, avevo paura, con un ago nel braccio svenivo ad ogni visita medica”, confessa. “Da quando sono sindaco, però, sono diventato donatore di sangue. Dare il plasma, per me, non sarà una passeggiata però lo faccio con la consapevolezza di farlo per aiutare il prossimo. In questo momento servono unità e sostegno per risolvere questa battaglia”.