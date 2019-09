Incendio a Quartu Sant’Elena in via Fiume, ancora una volta le fiamme sfregiano la zona quartese di Molentargius. Il fuoco sta ricevendo purtroppo una “mano d’aiuto” dal vento di maestrale. Diverse le foto pubblicate aui gruppi Facebook della città da vari cittadini, impauriti e preoccupati per l’ennesimo rogo.