Il fuoco devasta L’Agrifoglio a San Giovanni Suergiu, dolore e rabbia: “Non abbiamo sospetti e ci rialzeremo”

È doloso l’incendio che, a distanza di pochi giorni, ha colpito l’agriturismo nelle campagne di San Giovanni Suergiu. C’è la mano dell’uomo, stando a quanto trapela dalle stesse forze dell’ordine, all’origine del rogo che ha devastato L’agrifoglio: La pizzeria, vari arredi e un pergolato esterno sono stati ridotti in cenere. “Non abbiamo parole e non abbiamo sospetti”, spiega una donna, rispondendo al numero di cellulare della struttura, “siamo impegnati e ci stiamo dando da fare per rialzarci e tornare a lavorare”. Insomma, chi lavora ed è a stretto contatto con i titolari dell’azienda non riesce a darsi una spiegazione valida, se mai ce ne possa essere una che giustifichi uno o più incendiari.

Vigili del fuoco e carabinieri confermano la pista dolosa: le indagini, sulle quali vige il più stretto riserbo, vanno avanti a trecentosessanta gradi.