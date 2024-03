Il Flumendosa si avvicina al ponte di ferro, scatta la massima allerta

Il flusso d’acqua del Flumendosa risulta in avvicinamento rispetto al ponte di ferro a Villaputzu. “Massima prudenza” avvisa Porcu, “evitare, soprattutto in orario serale o notturno, l’avvicinamento all’alveo del fiume”. Le piogge degli ultimi giorni hanno ristorato terre e bacini quasi a secco, ma non mancano i disagi e le preoccupazioni legate a situazioni difficili, come quella del territorio, inerente al ponte in ferro, chiuso da tempo per via del suo deterioramento. A rendere note le opportune precauzioni è il sindaco Sandro Porcu che comunica ai cittadini: “La situazione è sotto stretto monitoraggio da parte del Consorzio di Bonifica e dei volontari dell’AVOCC che ringraziamo. Sebbene non si evidenzino particolari situazioni di pericolo chiediamo a tutti di prestare la massima attenzione”.