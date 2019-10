Il figlio ruba un telefono, la madre spaccia marijuana: due denunce a Portoscuso

Il figlio ruba un telefono, la madre detiene marijuana: due denunce a Portoscuso.

I carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria due persone, madre e figlio, al termine di una perquisizione delegata: gli accertamenti, partiti da una denuncia di furto di un cellulare, hanno consentito di sequestrare anche 30 gr. circa di marijuana.

I carabinieri della Stazione di Portoscuso hanno operato una perquisizione domiciliare nella zona di piazza Friuli, come termine di una attività di indagine scaturita dal furto di un cellulare; la vittima aveva sporto denuncia per lo smartphone sottrattole, fornendo dei dettagli che si sono poi resi utili per l’individuazione del reo. Le indagini condotte dei militari hanno portato l’Autorità Giudiziaria ad emettere un decreto di perquisizione e sequestro: la refurtiva è stata effettivamente rinvenuta in possesso di S.E., 22enne disoccupato e con precedenti.