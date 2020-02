Il drammatico caso di Marco Vannini: “Fu omicidio volontario, la vicenda è gravissima e quasi disumana”. Ore decisive per la sentenza “Gravissima e quasi disumana” la vicenda, queste le parole del Pg Elisabetta Ceniccola nella sua requisitoria davanti alla prima sezione penale che deve decidere se riaprire il processo. Il Pg ha chiesto di annullare la sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Roma, che ha ridotto da 14 a 5 anni di reclusione la condanna per Antonio Ciontoli, accusato dell’omicidio del fidanzato di sua figlia, come riporta Quotidiano.net.

In Appello l’omicidio volontario era stato derubricato in omicidio colposo, ma per l’accusa fu proprio volontario, per questo è necessario un nuovo processo di appello. Per il Pg sono da annullare anche le condanne a tre anni di reclusione per i familiari di Ciontoli.

“Marco Vannini non è morto per un colpo di arma da fuoco, ma è morto per un ritardo di 110 minuti nei soccorsi” da parte della famiglia Ciontoli ha tuonato la Ceniccola davanti ai giudici della prima sezione penale. Un colpevole ritardo nel chiamare i soccorsi che “costituisce l’assunzione di una posizione di garanzia verso Vannini, presa da parte di Antonio Ciontoli e dai suoi familiari”, ha sottolineato il Pg.

Marina Conte, la mamma di Marco Vannini, prima di entrare in Cassazione, ha detto: “Gli imputati se hanno una coscienza dovranno pensare a quello che hanno fatto. Mio figlio si poteva salvare. Oggi qui c’è l’esercito di Marco che ci ha sostenuto in questi anni: familiari, amici e tanta gente che ha scelto di essere con noi, c’è anche chi arriva dall’estero. Ringrazio tutti quelli che sono qui accanto a noi in questa giornata”.

