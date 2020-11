Il Dpcm: “Portate i figli dai nonni solo in caso di estrema necessità, gli anziani sono i più a rischio”

“Portate i figli dai nonni solo in caso di estrema necessità, gli anziani sono i più a rischio”. Nelle faq del nuovo Dpcm la spiegazione: “E’ possibile ma fortemente sconsigliato portare i bambini dai nonni, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio. Quindi solo in caso di estrema necessità”. Intanto per le zone rosse il governo pensa a un bonus baby sitter.